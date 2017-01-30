Стадион на Крестовском острове готов к передаче в управление «Зенита»

Стадион на Крестовском острове в Петербурге передан в собственность города и готов к передаче управляющей компании, футбольному клубу «Зенит», сообщили в пресс-службе городского комитета по строительству.

«Документы о передаче футбольного стадиона находятся в Комитете имущественных отношений (КИО). Все права зарегистрированы. Ожидается решение ФК „Зенит“».

Стадион был сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016 года. Первое городское мероприятие на арене пройдет 11 февраля. На этот день запланировано мотошоу, тогда же пройдет ее техническое тестирование.