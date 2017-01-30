Стадион на Крестовском острове готов к передаче в управление «Зенита»
Сегодня, 14:31 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Стадион на Крестовском острове в Петербурге передан в собственность города и готов к передаче управляющей компании, футбольному клубу «Зенит», сообщили в пресс-службе городского комитета по строительству.
«Документы о передаче футбольного стадиона находятся в Комитете имущественных отношений (КИО). Все права зарегистрированы. Ожидается решение ФК „Зенит“».
Стадион был сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016 года. Первое городское мероприятие на арене пройдет 11 февраля. На этот день запланировано мотошоу, тогда же пройдет ее техническое тестирование.
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И никакой местный бюджет не собирается их строить, тем более, передавать клубам в управление.
А тут, за бюджетные деньги построили самый дорогой в мире стадион и передают его "Зениту".
Передают бесплатно самому богатому клубу - пир во время чумы, так это называется по существу.
через полгода завхоза зинита посадят за саботаж стройки)))
А сколько скрытых дефектов в " нагрузку " !?