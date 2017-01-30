Ван Анхольт перешел в «Кристал Пэлас»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Кристал Пэлас, Сандерленд, Ван Анхольт Патрик
Сегодня, 14:41 | Источник: ФК "Кристал Пэлас" | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и ожидалось, защитник Патрик ван Анхольт сменил «Сандерленд» на «Кристал Пэлас». 26-летний голландец подписал со «стекольщиками» контракт до 2021 года. Сумма трансфера не сообщается, но, по слухам, она составила 14 млн фунтов.
В этом сезоне голландец провел 21 матч в АПЛ, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
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