Ван Анхольт перешел в «Кристал Пэлас»

Как и ожидалось, защитник Патрик ван Анхольт сменил «Сандерленд» на «Кристал Пэлас». 26-летний голландец подписал со «стекольщиками» контракт до 2021 года. Сумма трансфера не сообщается, но, по слухам, она составила 14 млн фунтов.

В этом сезоне голландец провел 21 матч в АПЛ, забил 3 гола и сделал 1 ассист.