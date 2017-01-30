Рейтинг@Mail.ru

Петер Шмейхель: «Моуриньо стабилизировал игру МЮ быстрее, чем я думал»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Шмейхель Петер, Моуриньо Жозе
Сегодня, 15:09 | Источник: thesportreview.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель позитивно оценил работу главного тренера команды Жозе Моуриньо.

«Я ждал, что у МЮ впереди еще один неровный год, ведь Моуриньо получил в свое распоряжение игроков, каждого из которых он должен был оценить. Он делает это быстрее, чем я думал. Кроме того, было 4 летних приобретения, и все эти новички действительно хороши.

„Манчестер Юнайтед“ возвращается на путь своей игры, я не ожидал, что это будет так быстро. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее».

Накануне МЮ обыграл «Уиган» в Кубке Англии.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:41
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:37, редактировал Сегодня 15:39
ответ пользователю ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 15:15
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 15:14
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15:24 Киоун: «„Ливерпуль“ слишком зависит от игры Мане» 8
10:57 Сарри: «Игуаин сделал спорный выбор, но это не значит, что он плохой человек» 10
10:10 Моуриньо: «Календарь матчей в английских турнирах - нонсенс» 19
09:52 Венгер: «Если бы меня посадили в тюрьму, моим недругам было бы недостаточно и этого» 20
08:55 Навас: «„Реал“ хочет выиграть Ла Лигу» 15
08:46 Зидан: «Свист в адрес Роналду? Я предпочел бы просто улыбнуться» 7
Вчера
23:34 Моуриньо: «В первом тайме мы играли хуже, чем во втором» 7
23:30 Монтелла: «Я не могу винить ребят за поражение» 9
23:20 Тер Штеген: «Судьи такие же люди, как и мы» 15
17:45 Энрике: «Судьям нужна помощь, нужны технологии» 41
все материалы по этой теме
Турниры