Петер Шмейхель: «Моуриньо стабилизировал игру МЮ быстрее, чем я думал»

Легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель позитивно оценил работу главного тренера команды Жозе Моуриньо.

«Я ждал, что у МЮ впереди еще один неровный год, ведь Моуриньо получил в свое распоряжение игроков, каждого из которых он должен был оценить. Он делает это быстрее, чем я думал. Кроме того, было 4 летних приобретения, и все эти новички действительно хороши.

„Манчестер Юнайтед“ возвращается на путь своей игры, я не ожидал, что это будет так быстро. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее».

Накануне МЮ обыграл «Уиган» в Кубке Англии.