Петер Шмейхель: «Моуриньо стабилизировал игру МЮ быстрее, чем я думал»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Шмейхель Петер, Моуриньо Жозе
Сегодня, 15:09 | Источник: thesportreview.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель позитивно оценил работу главного тренера команды Жозе Моуриньо.
«Я ждал, что у МЮ впереди еще один неровный год, ведь Моуриньо получил в свое распоряжение игроков, каждого из которых он должен был оценить. Он делает это быстрее, чем я думал. Кроме того, было 4 летних приобретения, и все эти новички действительно хороши.
„Манчестер Юнайтед“ возвращается на путь своей игры, я не ожидал, что это будет так быстро. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее».
Накануне МЮ обыграл «Уиган» в Кубке Англии.
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