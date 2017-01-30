Киоун: «„Ливерпуль“ слишком зависит от игры Мане»

Бывший игрок «Арсенала» Мартин Киоун считает, что «Ливерпулю» необходимо усиление, если он собирается бороться за титулы.

«Мане оттягивает защитников на себя и создает пространство для Фирмино и Коутиньо. Но есть один маленький момент. Если вы собираетесь стать чемпионами, то этого слишком мало. Возможно, „Ливерпуль“ излишне зависит от игры Мане».

В этом сезоне Мане провел 19 матчей в АПЛ, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. В начале января сенегалец отправился на Кубок Африканских Наций, а у «Ливерпуля» пошел спад в игре.