Рейтинг@Mail.ru

Киоун: «„Ливерпуль“ слишком зависит от игры Мане»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Мане Садьо
Сегодня, 15:24 | Источник: thesportreview.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок «Арсенала» Мартин Киоун считает, что «Ливерпулю» необходимо усиление, если он собирается бороться за титулы.

«Мане оттягивает защитников на себя и создает пространство для Фирмино и Коутиньо. Но есть один маленький момент. Если вы собираетесь стать чемпионами, то этого слишком мало. Возможно, „Ливерпуль“ излишне зависит от игры Мане».

В этом сезоне Мане провел 19 матчей в АПЛ, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. В начале января сенегалец отправился на Кубок Африканских Наций, а у «Ливерпуля» пошел спад в игре.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:26
ответ пользователю Artuom (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:03
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:00
ответ пользователю Y.N.W.A. (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:27
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:25
Показать
Немного троллинга
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15:09 Петер Шмейхель: «Моуриньо стабилизировал игру МЮ быстрее, чем я думал» 7
10:57 Сарри: «Игуаин сделал спорный выбор, но это не значит, что он плохой человек» 10
10:10 Моуриньо: «Календарь матчей в английских турнирах - нонсенс» 19
09:52 Венгер: «Если бы меня посадили в тюрьму, моим недругам было бы недостаточно и этого» 20
08:55 Навас: «„Реал“ хочет выиграть Ла Лигу» 15
08:46 Зидан: «Свист в адрес Роналду? Я предпочел бы просто улыбнуться» 7
Вчера
23:34 Моуриньо: «В первом тайме мы играли хуже, чем во втором» 7
23:30 Монтелла: «Я не могу винить ребят за поражение» 9
23:20 Тер Штеген: «Судьи такие же люди, как и мы» 15
17:45 Энрике: «Судьям нужна помощь, нужны технологии» 41
все материалы по этой теме
Турниры