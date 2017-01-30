«Вильярреал» нацелился на Азмуна
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вильярреал, Ростов, Азмун Сердар
Сегодня, 15:39 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Вильярреал» заинтересован в зимнем приобретении нападающего «Ростова» Сердара Азмуна, сообщают в Испании. Иранец рассматривается как основной вариант для усиления атаки «желтой субмарины». Продажа форварда Алешандре Пато в Китай должна послужить дополнительным импульсом на пути Азмуна в Испанию.
Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны дортмундской «Боруссии».
В этом сезоне Азмун провел за «Ростов» 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал пять результативных передач
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