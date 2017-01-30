«Вильярреал» нацелился на Азмуна

«Вильярреал» заинтересован в зимнем приобретении нападающего «Ростова» Сердара Азмуна, сообщают в Испании. Иранец рассматривается как основной вариант для усиления атаки «желтой субмарины». Продажа форварда Алешандре Пато в Китай должна послужить дополнительным импульсом на пути Азмуна в Испанию.

Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны дортмундской «Боруссии».

В этом сезоне Азмун провел за «Ростов» 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал пять результативных передач