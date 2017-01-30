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Моуриньо: «Я отклонил серьезное предложение из Китая»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе
Сегодня, 15:53 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о своем отношении к футболистам, которые предпочли уехать в Китай за большие деньги.

«Если вы ведете переговоры со своим игроком о продлении контракта и предлагаете ему 5 млн в год, а китайцы предлагают этому же футболист 25 млн в год, то у вас большая проблема. Возможно, игрок выберет и 5 млн, потому что любит футбол, но может предпочесть и деньги. Я уже отказался от серьезного предложения из Китая, но никого не критикую. Это жизнь людей и их выбор. Только они вправе выбирать свое будущее.

Другие тренеры АПЛ критиковали игроков, уехавших в Китай, но я не такой. Я не критик. Меня беспокоит только то, что китайцы предлагают такие контракты, которых нет в Европе».

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