Моуриньо: «Я отклонил серьезное предложение из Китая»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о своем отношении к футболистам, которые предпочли уехать в Китай за большие деньги.

«Если вы ведете переговоры со своим игроком о продлении контракта и предлагаете ему 5 млн в год, а китайцы предлагают этому же футболист 25 млн в год, то у вас большая проблема. Возможно, игрок выберет и 5 млн, потому что любит футбол, но может предпочесть и деньги. Я уже отказался от серьезного предложения из Китая, но никого не критикую. Это жизнь людей и их выбор. Только они вправе выбирать свое будущее.

Другие тренеры АПЛ критиковали игроков, уехавших в Китай, но я не такой. Я не критик. Меня беспокоит только то, что китайцы предлагают такие контракты, которых нет в Европе».