Моуриньо: «Я отклонил серьезное предложение из Китая»
Сегодня, 15:53 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о своем отношении к футболистам, которые предпочли уехать в Китай за большие деньги.
«Если вы ведете переговоры со своим игроком о продлении контракта и предлагаете ему 5 млн в год, а китайцы предлагают этому же футболист 25 млн в год, то у вас большая проблема. Возможно, игрок выберет и 5 млн, потому что любит футбол, но может предпочесть и деньги. Я уже отказался от серьезного предложения из Китая, но никого не критикую. Это жизнь людей и их выбор. Только они вправе выбирать свое будущее.
Другие тренеры АПЛ критиковали игроков, уехавших в Китай, но я не такой. Я не критик. Меня беспокоит только то, что китайцы предлагают такие контракты, которых нет в Европе».
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Кроме того, по собственному определению, он тренер топ-клубов - в Китае таких пока нет.
В Поднебесной к нему будут относиться как к обыкновенному наёмнику, лишнего почета не будет.
Португалец все это очень хорошо понимает и не полезет туда, пока востребован в Европе.
БУГАГА