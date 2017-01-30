Бутенко: «Видеофиксация гола обойдется минимум в 15 млн долларов»

Глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко оценил стоимость установки системы видеофиксации гола. Накануне судья не засчитал чистый гол «Барселоны» в матче с «Бетисом» (1:1), что породило новые разговоры о необходимости установки специальной техники.

«Я видел эпизод с незасчитанным голом „Барселоны“. Могу сказать следующее. На чемпионате мира в Бразилии устанавливали систему видеофиксации взятия ворот. Это очень дорогостоящее удовольствие. Чтобы внедрить эту систему, придётся потратить минимум 15 млн долларов. Любой лиге мира придётся отдать такие большие деньги. Это самый минимум с учётом работы людей.

Получается, что РФПЛ минимум должна будет заплатить 15 млн долларов за систему видеофиксации гола. В прошлом году в чемпионате России было примерно три случая ошибки судей при взятии ворот. Получается, что на один такой гол нужно потратить 5 млн долларов.

Я не говорю, что футболу не нужна такая система, просто она очень дорогая. Если у какой-то лиги или федерации найдутся на неё деньги – это замечательно. Федерация футбола Испании тоже хочет её установить, но просто не могут себе это позволить.

Будем надеяться, что во время чемпионата мира на наши стадионы установит эти системы ФИФА. Ну а затем поможет нам их оставить у нас на стадионах. Позволит просто доплатить и оставить. Понятно, что не везде она будет, но это станет первым шагом на пути установки видеоповторов на всех стадионах».