В «Челси» согласны отпустить Ивановича в «Зенит»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович близок к смене клубной прописки.

Сообщается, что переговоры между «Зенитом» и сербским футболистом находятся на продвинутой стадии.

По информации источника, «Челси» дал зеленый свет на переход 32-летнего игрока.

В нынешнем сезоне Иванович принял участие в 13 поединках Премьер-Лиги. Напомним, что с 2006 по 2008 год Иванович защищал цвета московского «Локомотива».