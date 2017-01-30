В «Челси» согласны отпустить Ивановича в «Зенит»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Зенит, Зенит, Иванович Бранислав
Сегодня, 17:10 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Челси» Бранислав Иванович близок к смене клубной прописки.
Сообщается, что переговоры между «Зенитом» и сербским футболистом находятся на продвинутой стадии.
По информации источника, «Челси» дал зеленый свет на переход 32-летнего игрока.
В нынешнем сезоне Иванович принял участие в 13 поединках Премьер-Лиги. Напомним, что с 2006 по 2008 год Иванович защищал цвета московского «Локомотива».
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Другое дело, что возраст уже не тот - но это для защитников не так критично, ежели травм нет.
БУ-ГА-ГА
"бугага"? Адекватен?
а зиниту нужен))))
5 млн ахахаххахахаах!!!!!!
он в челси меньше получал,так то челси а это кто?? ПОМОЙКА С БОЛОТА!
На данный момент в РПЛ центр дефов уровня Ивановича раз,два и обчёлся.