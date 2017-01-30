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В «Челси» согласны отпустить Ивановича в «Зенит»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Зенит, Зенит, Иванович Бранислав
Сегодня, 17:10 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Челси» Бранислав Иванович близок к смене клубной прописки.

Сообщается, что переговоры между «Зенитом» и сербским футболистом находятся на продвинутой стадии.

По информации источника, «Челси» дал зеленый свет на переход 32-летнего игрока.

В нынешнем сезоне Иванович принял участие в 13 поединках Премьер-Лиги. Напомним, что с 2006 по 2008 год Иванович защищал цвета московского «Локомотива».

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