«Аякс» позволил Крулу искать себе новый клуб
Сегодня, 17:21 | Источник: chroniclelive.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
В «Аяксе» не заинтересованы в продолжении сотрудничества с голкипером Тимом Крулом.
Амстердамский клуб, который арендовал летом 28-летнего голландца у «Ньюкасла» до конца сезона, разрешил Крулу искать себе новый клуб.
«Аякс» пытался вернуть стража ворот в английский клуб, однако главный тренер «сорок» Рафаэль Бенитес отказался от такого развития событий.
Стоит отметить, что вратарь так и не сыграл за «Аякс» ни одной минуты.
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