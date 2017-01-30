«Аякс» позволил Крулу искать себе новый клуб

В «Аяксе» не заинтересованы в продолжении сотрудничества с голкипером Тимом Крулом.

Амстердамский клуб, который арендовал летом 28-летнего голландца у «Ньюкасла» до конца сезона, разрешил Крулу искать себе новый клуб.

«Аякс» пытался вернуть стража ворот в английский клуб, однако главный тренер «сорок» Рафаэль Бенитес отказался от такого развития событий.

Стоит отметить, что вратарь так и не сыграл за «Аякс» ни одной минуты.