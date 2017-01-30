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«Аякс» позволил Крулу искать себе новый клуб

Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Аякс, Ньюкасл, Крул Тим
Сегодня, 17:21 | Источник: chroniclelive.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

В «Аяксе» не заинтересованы в продолжении сотрудничества с голкипером Тимом Крулом.

Амстердамский клуб, который арендовал летом 28-летнего голландца у «Ньюкасла» до конца сезона, разрешил Крулу искать себе новый клуб.

«Аякс» пытался вернуть стража ворот в английский клуб, однако главный тренер «сорок» Рафаэль Бенитес отказался от такого развития событий.

Стоит отметить, что вратарь так и не сыграл за «Аякс» ни одной минуты.

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