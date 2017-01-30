«Вест Хэм» обменяет болельщикам футболки с фамилией Пайета на новые за 25 фунтов
Сегодня, 17:49 | Источник: Твиттер Каррен Брэйди | Редакция: Антон Белюсь
«Вест Хэм» возместит часть потерь тем болельщикам «молотобойцев», которые ранее приобрели в фирменных магазинах клуба футболки с фамилией полузащитника Димитри Пайета, перешедшего в «Марсель». Болельщики смогут приобрести новую футболку «молотобойцев» за 25 фунтов, отдав неактуальную.
Об этом на своей странице в сети Twitter написала директор лондонского клуба Каррен Брэйди:
«Приносите свои футболки с фамилией Пайета в любой из клубных магазинов, и получите новую за 25 фунтов».
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