«Вест Хэм» обменяет болельщикам футболки с фамилией Пайета на новые за 25 фунтов

«Вест Хэм» возместит часть потерь тем болельщикам «молотобойцев», которые ранее приобрели в фирменных магазинах клуба футболки с фамилией полузащитника Димитри Пайета, перешедшего в «Марсель». Болельщики смогут приобрести новую футболку «молотобойцев» за 25 фунтов, отдав неактуальную.

Об этом на своей странице в сети Twitter написала директор лондонского клуба Каррен Брэйди:

«Приносите свои футболки с фамилией Пайета в любой из клубных магазинов, и получите новую за 25 фунтов».