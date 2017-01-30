Венгер: «Бензема сватают в „Арсенал“, потому что он француз»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Реал, Венгер Арсен , Бензема Карим
Сегодня, 17:59 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отрицает, что лондонский клуб заинтересован в приобретении форварда «Реала» Карима Бензема:
«Его сватают в „Арсенал“, потому что он француз, а также потому, что появляются слухи о его возможном уходе из „Реала“.
Но мы не нуждаемся в нападающих. У нас больший выбор исполнителей в атаке, нам не нужны приобретения».
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Плюс в Арсенал не будут ему столько моментов создавать как в Реале. Нужен форвард который может сам гол из ничего создать.
Мне было бы интересно видеть - Лаказетта, Икарди мб Мората
ИМХО
Тем более такое старое дерево, как Бензема..