Венгер: «Бензема сватают в „Арсенал“, потому что он француз»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отрицает, что лондонский клуб заинтересован в приобретении форварда «Реала» Карима Бензема:

«Его сватают в „Арсенал“, потому что он француз, а также потому, что появляются слухи о его возможном уходе из „Реала“.

Но мы не нуждаемся в нападающих. У нас больший выбор исполнителей в атаке, нам не нужны приобретения».