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В «Зените» планируют провести три матча на «Крестовском» в апреле и мае

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: стадионы, Зенит
Сегодня, 18:07 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что «сине-бело-голубые» планируют провести три матча на «Крестовском» в апреле и мае 2017 года:

«К настоящему времени достигнута договоренность с администрацией Петербурга, в рамках которой „Зенит“ планирует сыграть на новой арене три матча - это необходимая процедура тестирования арены в рамках ее подготовки к Кубку конфедераций. Игры запланированы на апрель-май 2017 года.

Однако матчи могут состояться, только если профильные комитеты и организации, отвечающие за подготовку арены и прилегающей территории, полностью обеспечат готовность объектов транспортной и пешеходной инфраструктуры, меры безопасности и другие требования к матчам уровня российского чемпионата. Отметим, что комплекс мер и требования клуба по подготовке стадиона не раз обсуждались с администрацией города и были доведены до профильных комитетов».

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