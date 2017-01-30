В «Зените» планируют провести три матча на «Крестовском» в апреле и мае

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что «сине-бело-голубые» планируют провести три матча на «Крестовском» в апреле и мае 2017 года:

«К настоящему времени достигнута договоренность с администрацией Петербурга, в рамках которой „Зенит“ планирует сыграть на новой арене три матча - это необходимая процедура тестирования арены в рамках ее подготовки к Кубку конфедераций. Игры запланированы на апрель-май 2017 года.

Однако матчи могут состояться, только если профильные комитеты и организации, отвечающие за подготовку арены и прилегающей территории, полностью обеспечат готовность объектов транспортной и пешеходной инфраструктуры, меры безопасности и другие требования к матчам уровня российского чемпионата. Отметим, что комплекс мер и требования клуба по подготовке стадиона не раз обсуждались с администрацией города и были доведены до профильных комитетов».