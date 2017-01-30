Лорен: «Бельерин может стать лучшим правым защитником в истории „Арсенала“»

Бывший защитник «Арсенала» Лорен похвалил правого бека «канониров» Эктора Бельерина и пророчит тому славную карьеру:

«Бельерин очень, очень хорош.

Он здорово управляется с мячом, хорошо читает игру, проходит оборону соперников, классно навешивает, может сыграть между линий. И он очень молод - если он сможет избежать травм, то сможет обойти меня, Ли Диксона, Пэта Райса и каждого, кто играл на этой позиции».

Напомним, что в ноябре Бельерин продлил контракт с «Арсеналом».