Кутепов и Промес не помогут «Спартаку» в контрольном матче с «Копенгагеном»

Защитник Илья Кутепов и полузащитник Квинси Промес не сыграют в контрольном матче «Спартака» против «Копенгагена», запланированном на 31 января.

Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых»:

«Состояние Дениса Кутина, получившего вчера серьезную травму на тренировке, то, по мнению главы медицинского департамента нашего клуба Михаила Вартапетова, стабилизировалось и близко к удовлетворительному. Понятно, что в сегодняшней тренировке он участия не принимал. Как, впрочем, и другой защитник, Илья Кутепов, получивший болезненный удар по голове именно в столкновении Кутиным.

Кутепов, скорее всего, не примет участия в завтрашнем матче с „Копенгагеном“: его тренеры решили поберечь. Не увидим мы во вторник на поле и Квинси Промеса. Однако для волнений нет никаких причин: так решил Массимо Каррера, который собирается проверить в деле других футболистов. Что ж, ему, как говорится, виднее. К слову, Промес сегодня, как и все предыдущие занятия, провел в общей группе. Вместе с набирающими от тренировки к тренировке необходимые кондиции нападающим Зе Луишем и защитником Сальваторе Боккетти. Однако в контрольном матче мы сможем их увидеть, скорее всего, на следующем сборе в Испании. Что касается защитника Сердара Таски, то он по-прежнему занимается по индивидуальной программе: в тренажерном зале, в бассейне, на песке и на поле».