Кутепов и Промес не помогут «Спартаку» в контрольном матче с «Копенгагеном»
Защитник Илья Кутепов и полузащитник Квинси Промес не сыграют в контрольном матче «Спартака» против «Копенгагена», запланированном на 31 января.
Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых»:
«Состояние Дениса Кутина, получившего вчера серьезную травму на тренировке, то, по мнению главы медицинского департамента нашего клуба Михаила Вартапетова, стабилизировалось и близко к удовлетворительному. Понятно, что в сегодняшней тренировке он участия не принимал. Как, впрочем, и другой защитник, Илья Кутепов, получивший болезненный удар по голове именно в столкновении Кутиным.
Кутепов, скорее всего, не примет участия в завтрашнем матче с „Копенгагеном“: его тренеры решили поберечь. Не увидим мы во вторник на поле и Квинси Промеса. Однако для волнений нет никаких причин: так решил Массимо Каррера, который собирается проверить в деле других футболистов. Что ж, ему, как говорится, виднее. К слову, Промес сегодня, как и все предыдущие занятия, провел в общей группе. Вместе с набирающими от тренировки к тренировке необходимые кондиции нападающим Зе Луишем и защитником Сальваторе Боккетти. Однако в контрольном матче мы сможем их увидеть, скорее всего, на следующем сборе в Испании. Что касается защитника Сердара Таски, то он по-прежнему занимается по индивидуальной программе: в тренажерном зале, в бассейне, на песке и на поле».
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Вот тут трансляция завтра будет.
Жаль только в 16:30 - рабочее время еще..
Просто какой смысл брать совершенно сырых игроков? Вот у вас, кто из молодёжи готов к основе или хотя бы подоснове? 1-2 человека от силы, наверное.
В квалификации Карреры даже не сомневаюсь.
Здоровья Кутину и Кутепову. Надеюсь, ко второму сбору будут в строю.
Интересная практика у Карреры, не наигрывать Промеса пока.
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в тренажерном зале, в бассейне, на песке и на поле
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