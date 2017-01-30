Рейтинг@Mail.ru

Кутепов и Промес не помогут «Спартаку» в контрольном матче с «Копенгагеном»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: травмы игроков, Спартак М, Копенгаген, Кутепов Илья, Промес Квинси, Кутин Денис
Сегодня, 18:43 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Антон Белюсь

Защитник Илья Кутепов и полузащитник Квинси Промес не сыграют в контрольном матче «Спартака» против «Копенгагена», запланированном на 31 января.

Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых»:

«Состояние Дениса Кутина, получившего вчера серьезную травму на тренировке, то, по мнению главы медицинского департамента нашего клуба Михаила Вартапетова, стабилизировалось и близко к удовлетворительному. Понятно, что в сегодняшней тренировке он участия не принимал. Как, впрочем, и другой защитник, Илья Кутепов, получивший болезненный удар по голове именно в столкновении Кутиным.

Кутепов, скорее всего, не примет участия в завтрашнем матче с „Копенгагеном“: его тренеры решили поберечь. Не увидим мы во вторник на поле и Квинси Промеса. Однако для волнений нет никаких причин: так решил Массимо Каррера, который собирается проверить в деле других футболистов. Что ж, ему, как говорится, виднее. К слову, Промес сегодня, как и все предыдущие занятия, провел в общей группе. Вместе с набирающими от тренировки к тренировке необходимые кондиции нападающим Зе Луишем и защитником Сальваторе Боккетти. Однако в контрольном матче мы сможем их увидеть, скорее всего, на следующем сборе в Испании. Что касается защитника Сердара Таски, то он по-прежнему занимается по индивидуальной программе: в тренажерном зале, в бассейне, на песке и на поле».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:24
ответ пользователю Гуфон накурен (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:24
ответ пользователю makkie (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:22
ответ пользователю Андрей Шубин (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:22
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:21
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:21
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 19:21
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:18
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:17
ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:16
ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:14
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:11
ответ пользователю makkie (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:11
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 19:10
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:10
ответ пользователю Андрей Шубин (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:09
ответ пользователю Великий ЦСКА Москва (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:05
ответ пользователю Андрей Шубин (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 19:04
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:04
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 19:03
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 19:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:54, редактировал Сегодня 19:16
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 18:51
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 18:47
, чтобы видеть комментарии
  8
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
22:52 Кутин получил травму на сборах «Спартака» 32
27 января 2017
21:02 Шнякин: «Кержаков и Новосельцев не полетели с „Зенитом“ из-за травм» 7
12 января 2017
01:31 Антон Миранчук получил травму стопы во время тренировки 1
04 января 2017
13:18 Врач ЦСКА: «Цауне нужна операция на голеностопе» 18
21 декабря 2016
21:25 Аршавин: «Файзулин 2 года не играет из-за артрита» 12
18 декабря 2016
22:31 Ротенберг приступил к индивидуальным тренировкам 2
17 декабря 2016
12:36 Хавбек «Оренбурга» Георгий Габулов на зимних сборах приступит к тренировкам в общей группе 2
07 декабря 2016
12:54 У Таски диагностирован частичный разрыв связки коленного сустава 24
06 декабря 2016
08:43 У Таски травма колена 13
04 декабря 2016
15:17 Фото У Фернандеса выявлено сотрясение мозга, участие игрока в матче с «Тоттенхэмом» - под вопросом 46
все материалы по этой теме
Турниры