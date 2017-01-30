В «Милане» задумались о возможной замене Доннарумме

По информации итальянских СМИ, в «Милане» присматриваются к голкиперам, способным заменить Джанлуиджи Доннарумму в случае ухода последнего.

25 февраля игроку исполнится 18 лет, и он сможет заключить свой первый профессиональный контракт в карьере. Однако проблема в том, что Мино Райола - агент перспективного вратаря, будет отговаривать своего клиента от подписания контракта с «россонери», пока клуб полностью не перейдет в руки новому руководству, с которым Райола намерен обговорить долгосрочные планы «Милана».

Если Доннарумму не удастся удержать в клубе, «Милан» рассчитывает найти ему достойную замену. По слухам, в шорт-листе «россонери» на данный момент фигурируют 3 фамилии: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кейлор Навас («Реал») и Джо Харт (выступает за «Торино» на правах аренды, принадлежит «Манчестер Сити»).