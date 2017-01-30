Коутиньо: «Каждый игрок „Ливерпуля“ верит в то, что Клопп приведёт нас к титулам»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не сомневается в том, что главный тренер «красных» Юрген Клопп приведет команду к успехам:

«Да, последняя неделя выдалась для нас плохой, но мы об этом не думаем. Конечно, мы верим в то, что можем выиграть титулы под руководством Клоппа. Я продлил контракт с клубом, потому что наш тренер - победитель.

Я верю в то, что он делает, как и каждый игрок „Ливерпуля“ верит в то, что Клопп приведет нас к титулам».