Арустамян: «В случае перехода в „Зенит“ зарплата Ивановича будет в районе 3 млн евро»
Сегодня, 19:37 | Источник: Матч ТВ | Фото: Официальный сайт ФК "Челси" | Редакция: Антон Белюсь
Комментатор Нобель Арустамян прокомментировал возможный переход защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенит»:
«Центральный защитник – приоритетная позиция для усиления в „Зените“. Сейчас петербургский клуб действительно находится в серьезных переговорах с Браниславом Ивановичем. 5 миллионов зарплаты, которые якобы будет получать Иванович, – не совсем верная информация. Если контракт подпишут, то его срок составит 2.5 года, а зарплата Ивановича будет в районе 3 миллионов евро. Как завершится переговорный процесс, говорить еще рано».
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Чё ты там про Ивановича писал, когда слух его в Спартак сватал ?
Чё ты там про Ивановича писал, когда слух его в Спартак сватал ?
Но если он понадобился Мистеру, значит это на данный момент необходимо для команды.
Чё ты там про Ивановича писал, когда слух его в Спартак сватал ?
Неделю назад орал одно,а щас скажет топ игрок и он нам нужен и будет полезен!