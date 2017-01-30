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Арустамян: «В случае перехода в „Зенит“ зарплата Ивановича будет в районе 3 млн евро»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Челси, Зенит, Иванович Бранислав
Сегодня, 19:37 | Источник: Матч ТВ | Фото: Официальный сайт ФК "Челси" | Редакция: Антон Белюсь

Комментатор Нобель Арустамян прокомментировал возможный переход защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенит»:

«Центральный защитник – приоритетная позиция для усиления в „Зените“. Сейчас петербургский клуб действительно находится в серьезных переговорах с Браниславом Ивановичем. 5 миллионов зарплаты, которые якобы будет получать Иванович, – не совсем верная информация. Если контракт подпишут, то его срок составит 2.5 года, а зарплата Ивановича будет в районе 3 миллионов евро. Как завершится переговорный процесс, говорить еще рано».

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