Арустамян: «В случае перехода в „Зенит“ зарплата Ивановича будет в районе 3 млн евро»

Комментатор Нобель Арустамян прокомментировал возможный переход защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенит»:

«Центральный защитник – приоритетная позиция для усиления в „Зените“. Сейчас петербургский клуб действительно находится в серьезных переговорах с Браниславом Ивановичем. 5 миллионов зарплаты, которые якобы будет получать Иванович, – не совсем верная информация. Если контракт подпишут, то его срок составит 2.5 года, а зарплата Ивановича будет в районе 3 миллионов евро. Как завершится переговорный процесс, говорить еще рано».