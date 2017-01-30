Бабаев: «ЦСКА никогда не скрывал заинтересованности в возвращении Панченко»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал понять, что «армейцы» заинтересованы в возвращении нападающего Кирилла Панченко, который сейчас выступает за «Динамо» на правах аренды:

«Правда ли, что право выкупа Кирилла Панченко на выгодных условиях действует для „Динамо“ только этой зимой? Не совсем так. Не хотелось бы раскрывать все нюансы, поскольку у нас с „Динамо“ действует соглашение о конфиденциальности условий аренды Кирилла.

Заинтересован ли ЦСКА в возвращении Панченко? Мы никогда не скрывали заинтересованности в его возвращении. Насколько мне известно, сам Кирилл тоже готов вновь оказаться в ЦСКА. Но есть „Динамо“, мы уважаем их позицию в этом вопросе. Единственное решение – прийти к общему компромиссу. Диалог все еще открыт, а досрочное погашение арендного соглашения возможно только в результате обоюдного согласия сторон».