Овьедо и Гибсон сменили «Эвертон» на «Сандерленд»

«Сандерленд» приобрел у «Эвертона» защитника Брайана Овьедо и полузащитника Даррона Гибсона.

Пресс-служба «черных котов» сообщает, что Овьедо, который должен заменить в команде ушедшего в «Кристал Пэлас» Патрика ван Анхольта, поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 2020 года, в то время как Гибсон заключил с клубом контракт на 18 месяцев.

Финансовые детали сделок не разглашаются, однако, по слухам, «Сандерленд» заплатил за двух игроков 7.5 млн фунтов.