Овьедо и Гибсон сменили «Эвертон» на «Сандерленд»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Сандерленд, Эвертон, Овьедо Брайан, Гибсон Даррон
Сегодня, 20:11 | Источник: ФК "Сандерленд" | Редакция: Антон Белюсь
«Сандерленд» приобрел у «Эвертона» защитника Брайана Овьедо и полузащитника Даррона Гибсона.
Пресс-служба «черных котов» сообщает, что Овьедо, который должен заменить в команде ушедшего в «Кристал Пэлас» Патрика ван Анхольта, поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 2020 года, в то время как Гибсон заключил с клубом контракт на 18 месяцев.
Финансовые детали сделок не разглашаются, однако, по слухам, «Сандерленд» заплатил за двух игроков 7.5 млн фунтов.
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