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Гендиректор «Анжи»: «Однозначно стоит задача сохранить место в Премьер-Лиге»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Анжи
Сегодня, 20:17 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Генеральный директор «Анжи» Саид Абдулаев рассказал о том, какие задачи ставит перед собой махачкалинский клуб во второй половине чемпионата России:

«У нас будет задача-минимум сохранить тот же темп, который был задан в первой половине сезона. Также стоит задача показывать красивую игру и радовать болельщиков, добиваться максимальных целей за счет самоотдачи. Однозначно стоит задача сохранить место в РФПЛ».

Добавим, что на данный момент «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ.

Ранее Абдулаев заверил, что у клуба нет проблем с финансированием на 2017 год.

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