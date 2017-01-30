Гендиректор «Анжи»: «Однозначно стоит задача сохранить место в Премьер-Лиге»

Генеральный директор «Анжи» Саид Абдулаев рассказал о том, какие задачи ставит перед собой махачкалинский клуб во второй половине чемпионата России:

«У нас будет задача-минимум сохранить тот же темп, который был задан в первой половине сезона. Также стоит задача показывать красивую игру и радовать болельщиков, добиваться максимальных целей за счет самоотдачи. Однозначно стоит задача сохранить место в РФПЛ».

Добавим, что на данный момент «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ.

Ранее Абдулаев заверил, что у клуба нет проблем с финансированием на 2017 год.