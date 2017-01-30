Колашинац может заменить в «Челси» Ивановича

«Челси» намерен до закрытия зимнего трансферного окна найти замену защитнику Браниславу Ивановичу, который в ближайшее время должен стать игроком «Зенита».

По слухам, «синие» заинтересованы в приобретении защитника «Шальке-04» Сеада Колашинаца.

Напомним, что на 23-летнего Колашинаца также претендовал «Ювентус».