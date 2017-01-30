Пресс-секретарь «Барселоны»: «Есть вопросы и более крупного масштаба, чем контракт Месси»
Сегодня, 20:40 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Руководитель пресс-службы «Барселоны» Хосеп Вивьес поделился результатами недавно проведенного среди членов клуба опроса, в котором были упомянуты самые насущные вопросы для «сине-гранатовых»:
«Продление контракта с Месси - очень важный вопрос для клуба. Но есть вопросы и более крупного масштаба, чем новый контракт Лионеля, однако это не значит, что они являются более важными».
Заботами каталонского клуба, оказавшимися в опросе выше ситуации с новым контрактом аргентинца, являются ремоделирование стадиона, борьба за трофеи, планирование состава, судебные разбирательства и экономическое положение клуба.
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