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Румменигге: «48 сборных на чемпионате мира - это нонсенс»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2022, Заграница: мнение, Румменигге Карл-Хайнц
Сегодня, 20:49 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге не в восторге от решения ФИФА увеличить число участников Мундиаля до 48 команд:

«Увеличение количества стран-участниц на чемпионатах мира с 32 до 48 - это нонсенс.

Чемпионат мира - это самое невероятное и самое большое событие в мире спорта, поэтому ФИФА нужно было подходить к решению этого вопроса в более ответственной и демократичной манере».

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