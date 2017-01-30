Румменигге: «48 сборных на чемпионате мира - это нонсенс»
Сегодня, 20:49 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге не в восторге от решения ФИФА увеличить число участников Мундиаля до 48 команд:
«Увеличение количества стран-участниц на чемпионатах мира с 32 до 48 - это нонсенс.
Чемпионат мира - это самое невероятное и самое большое событие в мире спорта, поэтому ФИФА нужно было подходить к решению этого вопроса в более ответственной и демократичной манере».
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Ответственно - теперь командам придётся в обоих матчах группы выкладываться: повысится качество игры.
Более демократично??? Но увеличение это и есть более демократично...