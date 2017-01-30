Ульоа: «Чувствую себя преданным Раньери и клубом. За „Лестер“ я больше не сыграю»
Сегодня, 21:00 | Источник: twitter.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Лестер Сити» Леонардо Ульоа, разочарованный тем, что «лисы» отказались продавать его в другой клуб, намерен устроить саботаж:
«Со всем уважением к болельщикам „Лестер Сити“, но я чувствую себя преданным Раньери и клубом. За „Лестер“ я больше не сыграю».
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