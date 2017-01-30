«Легия» арендовала у «Бурсаспора» Нецида

Нападающий «Бурсаспора» и сборной Чехии Томаш Нецид продолжит карьеру в «Легии».

27-летний игрок будет выступать за варшавский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.

Нецид, в свое время защищавший цвета ЦСКА, в «Легии» будет играть под 24-м номером.