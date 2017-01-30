«Легия» арендовала у «Бурсаспора» Нецида
Соккер.Ру // Польша. Экстракласса 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Легия, Бурсаспор, Нецид Томаш
Сегодня, 22:12 | Источник: ФК "Легия" | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Бурсаспора» и сборной Чехии Томаш Нецид продолжит карьеру в «Легии».
27-летний игрок будет выступать за варшавский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.
Нецид, в свое время защищавший цвета ЦСКА, в «Легии» будет играть под 24-м номером.
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