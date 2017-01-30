Вингер «Дженоа» Окампос перешёл в «Милан» на правах аренды
Сегодня, 22:21 | Источник: ФК "Милан" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Милана» объявила о переходе в команду вингера «Дженоа» Лукаса Окампоса.
22-летний игрок, права на которого принадлежат «Марселю», арендован «россонери» до конца нынешнего сезона.
Аргентинец должен заменить в команде перешедшего в «Уотфорд» на правах аренды нападающего М'Байе Ньянга.
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