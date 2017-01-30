Орсолини - игрок «Ювентуса»

«Ювентус» объявил о трансфере полузащитника «Асколи» Риккардо Орсолини.

20-летний игрок обошелся «бьянконери» в 6 млн евро, которые будут выплачены «Асколи» в течение двух лет. Данная сумма может возрасти еще на 4 млн евро в случае, если Орсолини добьется в «Ювентусе» определенных показателей.

Футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 30 июня 2021 года.

При этом до конца сезона игрок продолжит выступать за «Асколи» на правах аренды.