Результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка Англии
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Жеребьевки, Манчестер Сити, Ман Юнайтед, Арсенал, Тоттенхэм, Бернли, Линкольн Сити, Фулхэм, Блэкберн, Саттон Юнайтед, Мидлсбро, Оксфорд Юнайтед, Вулверхэмптон, Челси, Хаддерсфилд Таун, Миллуолл, Лестер Сити, Дерби Каунти
Сегодня, 22:41 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии. Жребий свел между собой следующие команды:
«Бернли» — «Линкольн Сити»,
«Фулхэм» — «Тоттенхэм»,
«Блэкберн» — «Манчестер Юнайтед»,
«Саттон Юнайтед» — «Арсенал»,
«Мидлсбро» — «Оксфорд Юнайтед»,
«Вулверхэмптон» — «Челси»,
«Хаддерсфилд Таун» — «Манчестер Сити»,
«Миллуолл» — «Лестер Сити»/«Дерби Каунти».
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о, зато Скотта Паркера повидаем))