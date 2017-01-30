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Результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка Англии

Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Жеребьевки, Манчестер Сити, Ман Юнайтед, Арсенал, Тоттенхэм, Бернли, Линкольн Сити, Фулхэм, Блэкберн, Саттон Юнайтед, Мидлсбро, Оксфорд Юнайтед, Вулверхэмптон, Челси, Хаддерсфилд Таун, Миллуолл, Лестер Сити, Дерби Каунти
Сегодня, 22:41 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии. Жребий свел между собой следующие команды:

«Бернли» — «Линкольн Сити», 

«Фулхэм» — «Тоттенхэм»

«Блэкберн» — «Манчестер Юнайтед»

«Саттон Юнайтед» — «Арсенал»

«Мидлсбро» — «Оксфорд Юнайтед», 

«Вулверхэмптон» — «Челси», 

«Хаддерсфилд Таун» — «Манчестер Сити»,

«Миллуолл» — «Лестер Сити»/«Дерби Каунти».

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