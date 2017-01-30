Витсель - Пато: «Добро пожаловать в „Тяньцзинь Цюаньцзянь“, друг»
Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: мнение, Тяньцзинь Ц, Вильярреал, Пато, Витсель Аксель
Вчера, 22:49 | Источник: Твиттер Акселя Витселя | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий Алешандре Пато, ранее выступавший за «Вильярреал», прибыл в Китай, где заключит контракт с клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, недавно сам перешедший в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», поприветствовал новичка китайского клуба:
«Добро пожаловать в „Тяньцзинь Цюаньцзянь“, друг».
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И если надо в з.....цу целоватъ будет Аксель.
Ведь он всегда из футбола и денег выбирал Деньги.