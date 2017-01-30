Витсель - Пато: «Добро пожаловать в „Тяньцзинь Цюаньцзянь“, друг»

Нападающий Алешандре Пато, ранее выступавший за «Вильярреал», прибыл в Китай, где заключит контракт с клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, недавно сам перешедший в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», поприветствовал новичка китайского клуба:

«Добро пожаловать в „Тяньцзинь Цюаньцзянь“, друг».