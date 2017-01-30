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Хавбек «Халла» Мэйсон выписан из больницы

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Халл Сити, Мэйсон Райан
Сегодня, 23:11 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Халл Сити» Райан Мэйсон, который получил перелом костей черепа и кровоизлияние в мозг после столкновения с защитником «Челси» Гэри Кэйхиллом в матче 22-го тура АПЛ между командами, выписан из больницы.

Хавбек продолжит свое восстановление дома.

По прогнозам врачей, маловероятно, что Мэйсон сыграет в нынешнем сезоне.

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