Хавбек «Халла» Мэйсон выписан из больницы

Полузащитник «Халл Сити» Райан Мэйсон, который получил перелом костей черепа и кровоизлияние в мозг после столкновения с защитником «Челси» Гэри Кэйхиллом в матче 22-го тура АПЛ между командами, выписан из больницы.

Хавбек продолжит свое восстановление дома.

По прогнозам врачей, маловероятно, что Мэйсон сыграет в нынешнем сезоне.