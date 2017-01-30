Хавбек «Халла» Мэйсон выписан из больницы
Сегодня, 23:11 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Халл Сити» Райан Мэйсон, который получил перелом костей черепа и кровоизлияние в мозг после столкновения с защитником «Челси» Гэри Кэйхиллом в матче 22-го тура АПЛ между командами, выписан из больницы.
Хавбек продолжит свое восстановление дома.
По прогнозам врачей, маловероятно, что Мэйсон сыграет в нынешнем сезоне.
Другие материалы по теме:
Вчера
28 января 2017
16:57 Фото Марсело уже начал работать с мячом 12
27 января 2017
25 января 2017
Или войдите через