Игуаин: «Сарри для меня как отец»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Наполи, Игуаин Гонсало, Сарри Маурицио , Аллегри Массимилиано
Сегодня, 23:21 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, летом перебравшийся в ряды «бьянконери» из «Наполи», признался, что у него остались прекрасные отношения с главным тренером «партенопейцев» Маурицио Сарри:
«У нас с Сарри теплые отношения. Он для меня как отец. Я провел прекрасное время в „Наполи“.
Что касается „Ювентуса“ и Аллегри, то к нему я отношусь с большим уважением. Мы знаем друг друга лишь 6 месяцев, но у нас все хорошо».
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