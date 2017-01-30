Игуаин: «Сарри для меня как отец»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, летом перебравшийся в ряды «бьянконери» из «Наполи», признался, что у него остались прекрасные отношения с главным тренером «партенопейцев» Маурицио Сарри:

«У нас с Сарри теплые отношения. Он для меня как отец. Я провел прекрасное время в „Наполи“.

Что касается „Ювентуса“ и Аллегри, то к нему я отношусь с большим уважением. Мы знаем друг друга лишь 6 месяцев, но у нас все хорошо».