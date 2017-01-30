«Халл» арендует у «Интера» Раноккию
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Интер, Халл Сити, Раноккия Андреа
Сегодня, 23:31 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Интера» Андреа Раноккия, которого ранее сватали в «Зенит», судя по всему, продолжит карьеру на Туманном Альбионе
По информации итальянских СМИ, сегодня ночью 28-летний футболист вылетит в Англию, чтобы завтра пройти медосмотр в «Халл Сити».
Сообщается, что игрок будет арендован «тиграми» до конца сезона. При этом выплачивать зарплату оборонцу будет итальянский клуб.
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