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«Халл» арендует у «Интера» Раноккию

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Интер, Халл Сити, Раноккия Андреа
Сегодня, 23:31 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Интера» Андреа Раноккия, которого ранее сватали в «Зенит», судя по всему, продолжит карьеру на Туманном Альбионе

По информации итальянских СМИ, сегодня ночью 28-летний футболист вылетит в Англию, чтобы завтра пройти медосмотр в «Халл Сити».

Сообщается, что игрок будет арендован «тиграми» до конца сезона. При этом выплачивать зарплату оборонцу будет итальянский клуб.

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