«Халл» арендует у «Интера» Раноккию

Защитник «Интера» Андреа Раноккия, которого ранее сватали в «Зенит», судя по всему, продолжит карьеру на Туманном Альбионе

По информации итальянских СМИ, сегодня ночью 28-летний футболист вылетит в Англию, чтобы завтра пройти медосмотр в «Халл Сити».

Сообщается, что игрок будет арендован «тиграми» до конца сезона. При этом выплачивать зарплату оборонцу будет итальянский клуб.