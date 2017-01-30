Конте: «Поражение в матче с „Челси“ может стать очередным ударом для „Ливерпуля“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля»:

«Поражение в предстоящем матче может стать очередным ударом для „Ливерпуля“, хотя после этого матча останется еще 15 туров. Поэтому результат ближайшего матча важен, но он не решит судьбу „Челси“ или „Ливерпуля“.

На этой неделе нас ожидают матчи с двумя сильными соперниками („Ливерпуль“ и „Арсенал“ прим. ред.). Нам нужно быть внимательными. После этого до победы в чемпионате останется 14 игр».