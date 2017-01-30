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«Зенит» согласовал с ПСВ переход Проппера

Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ПСВ, Зенит, Проппер Дэйви
Вчера, 23:49 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Антон Белюсь

По информации источника, полузащитник ПСВ Дэйви Проппер с большой долей вероятности станет игроком «Зенита».

Сообщается, что российский и голландский клубы договорились о сумме трансфера, которая, по слухам, составит 16 млн евро. 

Напомним, что накануне технический директор ПСВ Марсель Брандс сообщил, что клуб готов расстаться с Проппером за 20-25 млн евро.

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