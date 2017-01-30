«Зенит» согласовал с ПСВ переход Проппера

По информации источника, полузащитник ПСВ Дэйви Проппер с большой долей вероятности станет игроком «Зенита».

Сообщается, что российский и голландский клубы договорились о сумме трансфера, которая, по слухам, составит 16 млн евро.

Напомним, что накануне технический директор ПСВ Марсель Брандс сообщил, что клуб готов расстаться с Проппером за 20-25 млн евро.