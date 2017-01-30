Маротта: «Для „Ювентуса“ трансферное окно закрыто»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил, что подписание полузащитника Риккардо Орсолини, стало последней активностью туринского клуба во время январского трансферного окна:

«Для нас трансферное окно закрыто. В последние часы мы ничего делать не будем».