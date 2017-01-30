Маротта: «Для „Ювентуса“ трансферное окно закрыто»
Вчера, 23:56 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил, что подписание полузащитника Риккардо Орсолини, стало последней активностью туринского клуба во время январского трансферного окна:
«Для нас трансферное окно закрыто. В последние часы мы ничего делать не будем».
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