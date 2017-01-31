Почеттино: «Кейн, Алдервейрелд и Роуз смогут сыграть с „Сандерлендом“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о кадровой ситуации в команде накануне поединка 23-го тура АПЛ против «Сандерленда»:

«Харри Кейн чувствует себя хорошо, он успешно тренировался. Он сможет сыграть против „Сандерленда“.

Это же можно сказать и об Алдервейрелде и Роузе.

Есть кое-какие вопросы по Триппьеру, который заработал ушиб бедра в матче Кубка Англии, но это повреждение несерьезно, и через пару дней он вновь будет в строю».