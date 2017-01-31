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Почеттино: «Кейн, Алдервейрелд и Роуз смогут сыграть с „Сандерлендом“»

Матч: СандерлендСандерленд-:-ТоттенхэмТоттенхэм
Начало матча: Сегодня, 22:45
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Почеттино Маурисио , Кейн Харри, Алдервейрелд Тоби, Роуз Дэнни, Триппьер Киран
Сегодня, 00:07 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о кадровой ситуации в команде накануне поединка 23-го тура АПЛ против «Сандерленда»:

«Харри Кейн чувствует себя хорошо, он успешно тренировался. Он сможет сыграть против „Сандерленда“.

Это же можно сказать и об Алдервейрелде и Роузе.

Есть кое-какие вопросы по Триппьеру, который заработал ушиб бедра в матче Кубка Англии, но это повреждение несерьезно, и через пару дней он вновь будет в строю».

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