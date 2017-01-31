«Вулверхэмптон» заплатил «Бенфике» за Элдера Кошту рекордные для себя 13 млн фунтов

Полузащитник Элдер Кошта стал самым дорогим приобретением в истории «Вулверхэмптона».

23-летний хавбек, еще летом арендованный у «Бенфики», впечатлил руководство английского клуба, которое не пожалело 13 млн фунтов на выкуп контракта игрока у «орлов».

Кошта заключил с «волками» контракт, рассчитанный на 4.5 года.

В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа португалец провел 25 матчей, в которых отметился 7 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

✍️ We are delighted to announce that Helder Costa has signed for Wolves on a four-and-a-half-year deal. #CongratsCosta pic.twitter.com/jLt0fgVfQh — Wolves (@OfficialWolves) 30 января 2017 г.

Напомним, что накануне состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии. Соперником «Вулверхэмптона» стал «Челси».