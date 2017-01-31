«Вулверхэмптон» заплатил «Бенфике» за Элдера Кошту рекордные для себя 13 млн фунтов
Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2016/2017, Заграница: трансферы, Вулверхэмптон, Бенфика, Кошта Элдер
Сегодня, 00:31 | Источник: ФК "Вулверхэмптон" | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник Элдер Кошта стал самым дорогим приобретением в истории «Вулверхэмптона».
23-летний хавбек, еще летом арендованный у «Бенфики», впечатлил руководство английского клуба, которое не пожалело 13 млн фунтов на выкуп контракта игрока у «орлов».
Кошта заключил с «волками» контракт, рассчитанный на 4.5 года.
В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа португалец провел 25 матчей, в которых отметился 7 забитыми мячами и 5 результативными передачами.
Напомним, что накануне состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии. Соперником «Вулверхэмптона» стал «Челси».
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