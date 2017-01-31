«Саутгемптон» согласовал с «Наполи» трансфер Габбьядини

По информации британских СМИ, «Саутгемптон» согласовал с «Наполи» переход нападающего «партенопейцев» Маноло Габбьядини.

Сообщается, что «святые» заплатят за трансфер 25-летнего форварда 14 млн фунтов. Во вторник игрок пройдет медобследование в английском клубе.