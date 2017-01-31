«Саутгемптон» согласовал с «Наполи» трансфер Габбьядини
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Наполи, Саутгемптон, Габбьядини Маноло
Сегодня, 00:53 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
По информации британских СМИ, «Саутгемптон» согласовал с «Наполи» переход нападающего «партенопейцев» Маноло Габбьядини.
Сообщается, что «святые» заплатят за трансфер 25-летнего форварда 14 млн фунтов. Во вторник игрок пройдет медобследование в английском клубе.
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