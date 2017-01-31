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Фарфан: «„Локомотив“ – отличная команда со своими традициями и историей»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Локомотив М, Фарфан Джефферсон
Сегодня, 01:53 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Новичок «Локомотива» Джефферсон Фарфан поделился впечатлениями после перехода в московский клуб:

«Чувствую себя совершенно счастливым, футбол снова со мной. Отличная команда  с историей, со своими традициями. Меня хорошо приняли партнеры, персонал. Знаю, что теплые слова в интернете писали и болельщики. Такой прием был очень неожиданным, и он, конечно, вдохновил меня на самую серьезную работу.

Первое, что услышал на тренировке? „Парень, ты попал в семью“. И, знаете, это чувствуется. В „Локомотиве“ собрались прекрасные люди. Меня хорошо встретили, никто не отказывает в помощи.

Здорово, что главный тренер постоянно общается с игроками. Он сказал, что ждет от меня качественной работы. Постараюсь его не подвести».

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