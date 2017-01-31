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Агент: «Маурисио отказался от выгодного предложения „Халл Сити“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Халл Сити, Маурисио
Сегодня, 02:10 | Источник: lance.com.br | Редакция: Павел Молочный

Агент полузащитника «Зенита» Маурисио сообщил, что его клиент не будет переходить в «Халл Сити», несмотря на привлекательные условия, предложенные английским клубом:

«По Маурисио было предложение. После проведенных переговоров решили, что футболисту пока рано покидать Россию. Но предложение действительно было очень привлекательным. Однако в „Зените“ хотят видеть Маурисио в команде. Ему самому нравится в клубе, так что он остается».

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