Агент: «Маурисио отказался от выгодного предложения „Халл Сити“»

Агент полузащитника «Зенита» Маурисио сообщил, что его клиент не будет переходить в «Халл Сити», несмотря на привлекательные условия, предложенные английским клубом:

«По Маурисио было предложение. После проведенных переговоров решили, что футболисту пока рано покидать Россию. Но предложение действительно было очень привлекательным. Однако в „Зените“ хотят видеть Маурисио в команде. Ему самому нравится в клубе, так что он остается».