Агент: «Маурисио отказался от выгодного предложения „Халл Сити“»
Сегодня, 02:10 | Источник: lance.com.br | Редакция: Павел Молочный
Агент полузащитника «Зенита» Маурисио сообщил, что его клиент не будет переходить в «Халл Сити», несмотря на привлекательные условия, предложенные английским клубом:
«По Маурисио было предложение. После проведенных переговоров решили, что футболисту пока рано покидать Россию. Но предложение действительно было очень привлекательным. Однако в „Зените“ хотят видеть Маурисио в команде. Ему самому нравится в клубе, так что он остается».
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29 января 2017
Или войдите через
Столько сколько в Зените, там ему не предложат.
Такая корова нужна самому.