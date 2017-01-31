Тренер «Саттон Юнайтед»: «Болею за „Челси“, но сыграть с „Арсеналом“ будет даже лучше»
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: тренеры, Саттон Юнайтед, Арсенал, Рори Дикон, Истмонд Крэйг
Сегодня, 02:31 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Ассистент главного тренера «Саттон Юнайтед» Мики Стивенс прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии, по итогам которой его команде достался в соперники лондонский «Арсенал»:
«Я никак не мог в это поверить. Всю жизнь я болею за „Челси“. Так что я скрестил пальцы, чтобы нам попалась именно эта команда. Но, возможно, „Арсенал“ даже лучше. Крэйг Истмонд и Рори Дикон в молодые годы были в системе „канониров“. Я никогда не видел, чтобы они прыгали до потолка. Это фантастический жребий».
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