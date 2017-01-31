Бонуччи: «„Ман Сити“? Отказать одному из лучших тренеров мира было непросто»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, недавно продливший контракт с туринцами, объяснил, почему не стал переходить в «Манчестер Сити»:

«Каждый раз, когда я надеваю футболку „Ювентуса“, я чувствую невероятный прилив энергии. „Ман Сити“? Это решение не было простым. Когда ты видишь, как один из лучших тренеров мира проявляет столько уважения к тебе, то очень сложно ответить отказом. Но я прислушался к своему сердцу».