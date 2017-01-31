Бубнов: «Иванович прекрасно знает РФПЛ, думаю, он принесет пользу „Зениту“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ожидаемый переход в «Зенит» защитника «Челси» Бранислава Ивановича, ранее выступавшего за московский «Локомотив»:

«Это неплохой будет трансфер. С учетом, что владелец „Челси“ — Абрамович, то, думаю, они договорятся. Иванович прекрасно знает наш чемпионат, может играть на нескольких позициях. Раньше в „Зените“ шефом обороны был Гарай. Новосельцев постоянно травмирован. Если трансфер Ивановича состоится, то, думаю, Иванович принесет пользу „Зениту“. Для центрального защитника 32 года — нормальный возраст».