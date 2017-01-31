Бубнов: «Иванович прекрасно знает РФПЛ, думаю, он принесет пользу „Зениту“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Челси, Иванович Бранислав, Бубнов Александр , Гарай Эсекьель, Новосельцев Иван
Сегодня, 04:08 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ожидаемый переход в «Зенит» защитника «Челси» Бранислава Ивановича, ранее выступавшего за московский «Локомотив»:
«Это неплохой будет трансфер. С учетом, что владелец „Челси“ — Абрамович, то, думаю, они договорятся. Иванович прекрасно знает наш чемпионат, может играть на нескольких позициях. Раньше в „Зените“ шефом обороны был Гарай. Новосельцев постоянно травмирован. Если трансфер Ивановича состоится, то, думаю, Иванович принесет пользу „Зениту“. Для центрального защитника 32 года — нормальный возраст».
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