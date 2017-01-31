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Агент: «Информация о предложении „Вест Бромвича“ по Ломбертсу – неправда»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Вест Бромвич, Ломбертс Николас
Сегодня, 04:22 | Источник: ТАСС | Редакция: Павел Молочный

Сантуш Верхлуст, агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, опроверг информацию о предложении «Вест Бромвича» по покупке бельгийца:

«Информация о предложении „Вест Бромвича“ — неправда. Пока все находится на той же стадии, мы ждем решения „Зенита“. Определенные предложения по игроку есть, но разглашать их пока не буду».

Напомним, ранее сообщалось, что английский клуб предложил «Зениту» 5 млн фунтов за 31-летнего защитника.

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