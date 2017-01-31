«Кристал Пэлас» вступил в борьбу за Сако
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Кристал Пэлас, Сако Мамаду
Сегодня, 05:01 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный
«Кристал Пэлас» попытается подписать защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако, которым также интересовались «Спартак» и «Саутгемптон».
Напомним, 26-летний француз давно не играет в официальных матчах, после того как был дисквалифицирован за употребление допинга в апреле прошлого года. Вскоре после окончания дисквалификации игрок был отстранен от тренировок наставником «мерсисайдцев» Юргеном Клоппом за нарушение дисциплины.
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