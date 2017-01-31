«Кристал Пэлас» вступил в борьбу за Сако

«Кристал Пэлас» попытается подписать защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако, которым также интересовались «Спартак» и «Саутгемптон».

Напомним, 26-летний француз давно не играет в официальных матчах, после того как был дисквалифицирован за употребление допинга в апреле прошлого года. Вскоре после окончания дисквалификации игрок был отстранен от тренировок наставником «мерсисайдцев» Юргеном Клоппом за нарушение дисциплины.