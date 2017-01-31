Сертич перешел из «Бордо» в «Марсель»

Опорный полузащитник «Бордо» Грегори Сертич подписал контракт с «Марселем». Подробности сделки не разглашаются.

27-летний французский игрок хорватского происхождения выступал за основную команду «Бордо» с 2009 года. В текущем сезоне Лиги 1 на его счету один забитый мяч в ворота «Нанта» и две желтые карточки.

Напомним, недавно состав «Марселя» пополнил полузащитник Димитри Пайет.