Сертич перешел из «Бордо» в «Марсель»
Сегодня, 05:21 | Источник: ФК "Марсель" | Фото: Твиттер ФК "Марсель" | Редакция: Павел Молочный
Опорный полузащитник «Бордо» Грегори Сертич подписал контракт с «Марселем». Подробности сделки не разглашаются.
27-летний французский игрок хорватского происхождения выступал за основную команду «Бордо» с 2009 года. В текущем сезоне Лиги 1 на его счету один забитый мяч в ворота «Нанта» и две желтые карточки.
Напомним, недавно состав «Марселя» пополнил полузащитник Димитри Пайет.
Grégory Sertic, entre expérience et polyvalence #GregoryEstOlympien
👉🏽 I https://t.co/xEPUZdmBBh pic.twitter.com/eMRzCYFWaN
— Olympique Marseille (@OM_Officiel) 30 января 2017 г.
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