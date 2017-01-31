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Фарфан: «Моя карьера в Европе сложилась благодаря Хиддинку»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Локомотив М, ПСВ, Фарфан Джефферсон, Хиддинк Гус
Сегодня, 05:46 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Новичок «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о том, чему в ПСВ его научил экс-наставник сборной России Гус Хиддинк:

«Хиддинк помог мне сделать первые шаги в европейском футболе  а они были самими трудными. Он поверил в меня, всегда помогал, давал очень ценные советы, многому научил. Благодаря Хиддинку моя карьера в Европе сложилась хорошо.

Главное, чему он меня научил, — стать своим в Европе. Адаптироваться к европейскому футболу после южноамериканского. Далеко не все могут успешно сделать этот переход. Даже самые талантливые ребята сыпались после переезда через океан. Молодым порой сложно понять, в чем нужно поменяться, чтобы привыкнуть к новым условиям. Еще Хиддинк  отличный мотиватор. Он направил меня на верный путь».

В составе ПСВ 32-летний форвард четыре раза побеждал в голландском чемпионате, а также завоевал Кубок Нидерландов. Будучи игроком «Шальке», Фарфан становился обладателем Кубка и Суперкубка Германии.

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