Фарфан: «Моя карьера в Европе сложилась благодаря Хиддинку»

Новичок «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о том, чему в ПСВ его научил экс-наставник сборной России Гус Хиддинк:

«Хиддинк помог мне сделать первые шаги в европейском футболе — а они были самими трудными. Он поверил в меня, всегда помогал, давал очень ценные советы, многому научил. Благодаря Хиддинку моя карьера в Европе сложилась хорошо.

Главное, чему он меня научил, — стать своим в Европе. Адаптироваться к европейскому футболу после южноамериканского. Далеко не все могут успешно сделать этот переход. Даже самые талантливые ребята сыпались после переезда через океан. Молодым порой сложно понять, в чем нужно поменяться, чтобы привыкнуть к новым условиям. Еще Хиддинк — отличный мотиватор. Он направил меня на верный путь».

В составе ПСВ 32-летний форвард четыре раза побеждал в голландском чемпионате, а также завоевал Кубок Нидерландов. Будучи игроком «Шальке», Фарфан становился обладателем Кубка и Суперкубка Германии.