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Почеттино: «Я хочу выиграть какой-нибудь турнир, но побеждать везде сложно»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Тоттенхэм, Челси, Почеттино Маурисио
Сегодня, 06:07 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отметил, что попытается добиться успеха во всех турнирах, в которых продолжают участвовать «шпоры»:

«Если „Челси“ выиграет оба матча, то его будет трудно остановить. Но нам нужно сосредоточиться на собственной игре. Главное — набирать по 3 очка. В этом случае у нас, безусловно, есть шанс приблизиться к „Челси“.

Если мы выиграем у „Сандерленда“ и „Мидлсбро“, то как минимум сохраним прежнее отставание. Важно понимать, что сейчас очки важны и для нас, и для соперников.

Я постараюсь грамотно распределить силы между турнирами. Я хочу завоевать какой-нибудь трофей, но сложно побеждать везде — в Лиге Европы, АПЛ и Кубке Англии. В ближайшие 27 дней нам предстоит сыграть семь матчей. На восстановление будет меньше четырех дней. Это непростая ситуация. Но я попытаюсь добиться успеха во всех турнирах, в двух, или хотя бы в одном».

Наставник лондонского клуба также сообщил, что в матче 23-го тура АПЛ с «Сандерлендом» смогут сыграть Харри Кейн, Тоби Алдервейрелд и Дэнни Роуз.

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