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Лунёв: «Фримпонг и Дзюба в одной команде – это было бы нечто»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Уфа, Зенит, Лунёв Андрей, Фримпонг Эммануэль, Дзюба Артём
Сегодня, 06:25 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв, перебравшийся в петербургскую команду из «Уфы», рассказал о своем бывшем одноклубнике Эммануэле Фримпонге:

«Фримпонг, конечно, уникальный игрок и человек. Наверное, действительно, самым эпатажным был. Порой слезы текли от смеха. Рассказывать об этом довольно трудно  надо видеть, как он это делает. Если бы Фримпонг с Артемом Дзюбой в одной команде как-нибудь оказался, это было бы нечто, наверное. Интересно было бы посмотреть! А вообще Фримпонг  хороший человек и очень качественный футболист.

Почему не раскрылся до конца? Травмы, обстоятельства  бывают такие случаи. Но вообще  он очень на многое способен. Не только на то, чтобы вместо фамилии нанести на футболку название торговой марки своей компании.

Самый памятный случай, связанный с ним? На новом стадионе в Уфе раздевалка устроена так, что помимо общей комнаты есть еще одна небольшая – на три-четыре места. Мы только переехали на „Нефтяник“, и как-то вышло так, что все места в большой комнате раздевалки оказались заняты. Только в этой комнатке свободные остались. Фримпонг и Слай заходят туда, садятся, а потом начинают скандалить. Мол, мы здесь ютимся только потому, что темнокожие? Тогда мы их и вовсе там заперли. То, как они пытались вырваться, опять же вызвало бурю смеха, в том числе у них самих».

Напомним, гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что Фримпонг, скорее всего, покинет команду.

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