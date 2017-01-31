Лунёв: «Фримпонг и Дзюба в одной команде – это было бы нечто»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв, перебравшийся в петербургскую команду из «Уфы», рассказал о своем бывшем одноклубнике Эммануэле Фримпонге:

«Фримпонг, конечно, уникальный игрок и человек. Наверное, действительно, самым эпатажным был. Порой слезы текли от смеха. Рассказывать об этом довольно трудно — надо видеть, как он это делает. Если бы Фримпонг с Артемом Дзюбой в одной команде как-нибудь оказался, это было бы нечто, наверное. Интересно было бы посмотреть! А вообще Фримпонг — хороший человек и очень качественный футболист.

Почему не раскрылся до конца? Травмы, обстоятельства — бывают такие случаи. Но вообще — он очень на многое способен. Не только на то, чтобы вместо фамилии нанести на футболку название торговой марки своей компании.

Самый памятный случай, связанный с ним? На новом стадионе в Уфе раздевалка устроена так, что помимо общей комнаты есть еще одна небольшая – на три-четыре места. Мы только переехали на „Нефтяник“, и как-то вышло так, что все места в большой комнате раздевалки оказались заняты. Только в этой комнатке свободные остались. Фримпонг и Слай заходят туда, садятся, а потом начинают скандалить. Мол, мы здесь ютимся только потому, что темнокожие? Тогда мы их и вовсе там заперли. То, как они пытались вырваться, опять же вызвало бурю смеха, в том числе у них самих».

Напомним, гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что Фримпонг, скорее всего, покинет команду.