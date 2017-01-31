«Челси» нацелился на форварда «Селтика» Дембеле
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Селтик, Дембеле Мусса
Сегодня, 06:39 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий шотландского «Селтика» Мусса Дембеле оказался в сфере интересов «Челси». Согласно источнику, «Селтик» не собирается расставаться с 20-летним игроком дешевле чем за 40 млн фунтов.
В текущем сезоне француз забил 20 мячей в 38 матчах.
Напомним, что в услугах Дембеле также был заинтересован «Вест Хэм».
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Удачи Челси в приобретении этого Таланта.