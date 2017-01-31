«Челси» нацелился на форварда «Селтика» Дембеле

Нападающий шотландского «Селтика» Мусса Дембеле оказался в сфере интересов «Челси». Согласно источнику, «Селтик» не собирается расставаться с 20-летним игроком дешевле чем за 40 млн фунтов.

В текущем сезоне француз забил 20 мячей в 38 матчах.

Напомним, что в услугах Дембеле также был заинтересован «Вест Хэм».